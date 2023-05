Alluvione in Emilia, Musumeci: 900 euro al mese alle famiglie

Meloni e von der Leyen sorvoleranno domani in elicottero le zone alluvionate

1' DI LETTURA

Il ministro per la Protezione civile Musumeci annuncia contributi ‘fino a un massimo di 900 euro mensili’ alle famiglie sfollate a causa dell’alluvione in Emilia Romagna e assicura che saranno semplificate le procedure per la ricostruzione.

A Forlì e Russi i primi funerali delle vittime, mentre cresce il timore per il rischio di acque contaminate e l’Iss tranquillizza: ‘nessun allarme’.

Il ministro Schillaci invita a ‘seguire le indicazioni della Asl’. Il governo frena sulla nomina di Bonaccini commissario straordinario che ‘non è all’ordine del giorno’, la Lega apre: ‘nomina al più presto’.

Meloni e von der Leyen sorvoleranno domani in elicottero le zone alluvionate.