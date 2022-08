Alma Basket Patti, arriva la playmaker Erica Degiovanni

La giocatrice classe 1999 sarà a disposizione del coach Mara Buzzanca per la stagione agonistica 2022/2023

PATTI (ME) – Erica Degiovanni, playmaker classe 1999, 163 cm, sarà a disposizione del coach Mara Buzzanca per la stagione agonistica 2022/2023. Ha giocato sempre in A2.



Proviene dalla Nuova Pallacanestro Treviso, formazione del Girone Nord della Serie A2 Lega Basket Femminile e ha giocato negli anni precedenti con il Basket Club Bolzano e con il Jolly Livorno. Atleta al quarto anno tra le professioniste, ha concluso la scorsa stagione con 6,7 punti a gara e 80 rimbalzi. Nel 2019 ha vestito la maglia Azzurra della Nazionale U18.



L’Alma Basket Patti si avvarrà della sua esperienza, per ottenere i migliori risultati:



“Sono molto entusiasta di questa nuova avventura, sono contenta di tornare nel girone sud, ha dichiarato la Degiovanni. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie compagne e con lo staff. Spero di fare il massimo e di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi fissati.”