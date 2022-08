Alma Patti, Scarcella: “Altra stagione importante per noi”

"Affronteremo al meglio il campionato con l'esperienza acquisita in questi anni"

1' DI LETTURA

PATTI (ME) – Dopo il commento a caldo del coach dell’Alma Basket Patti Mara Buzzanca, in relazione alla pubblicazione del calendario del campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile 2022/2023, ecco, a distanza di qualche giorno, il commento del presidente Attilio Scarcella.

“Inizia un’altra stagione importante per l’Alma. E’ stato già pubblicato il calendario come da routine; a questo punto avviamo un programma per la stagione, l’inizio della preparazione delle atlete e tutto quello che concerne l’attività di informazione, logistica, viaggi, spostamenti e quant’altro. Non sarà semplice, ma ovviamente affronteremo al meglio il campionato con l’esperienza acquisita in questi anni e che sicuramente farà dell’Alma una realtà ancora più importante. In bocca al lupo a tutte le società che affrontano il campionato di A2 e diciamo sempre Forza Alma!”.