Almaviva, Faraone: “Da Schifani parole inaccettabili sui sindacati”

Le parole del numero 2 di Iv

PALERMO – “E’ curioso che il presidente della Regione Sicilia Schifani, dopo un lungo letargo sulla vicenda Almaviva, si sia svegliato solo quando si è trattato di attaccare i sindacati e i lavoratori: la sua entrata a gamba tesa è del tutto inaccettabile”. Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia viva.

“Mentre i sindacati chiedevano il rinnovo della cassa integrazione, l’azienda ha offerto ai lavoratori di un accordo che, in cambio di un ticket, avrebbe comportato il loro licenziamento. In pratica, si pretendeva che si autocondannassero alla disoccupazione – prosegue -. Davanti a questo comportamento, il presidente Schifani, che finora si era del tutto disinteressato della questione e non aveva fatto assolutamente un tubo, si è sentito in dovere di intervenire per attaccare i sindacati. Tutto questo in sprezzo all’equilibrio e ai doveri istituzionali che la sua carica comporterebbero. Insomma, con questo nuovo scivolone, Schifani non si è fatto sfuggire ancora una volta l’occasione per dimostrare di essere l’uomo sbagliato nel posto sbagliato”.