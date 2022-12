Alta Velocità, ministero stanzia 1,8 miliardi per la tratta Palermo Catania

Per Salvini "sono tasselli fondamentali pensando al progetto del Ponte sullo Stretto"

Quasi 30 miliardi di euro per due opere, entrambe nel Mezzogiorno, che “garantiranno nei prossimi anni collegamenti più celeri e scambi commerciali più agevoli oltre ad assicurare facile mobilità alle persone”. Lo rendono noto fonti del Mit.

Sono i due progetti per l’alta velocità sulle tratte Salerno-Reggio Calabria e tra Palermo e Catania, i cui progetti sono stati approvati oggi dal Consiglio Superiore del Lavori pubblici al Mit guidato dal ministro Matteo Salvini.

Per la Salerno-Reggio Calabria è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei primi 33km di strada ferrata tra Battipaglia e Romagnano, dal valore di 2,7 miliardi, finanziato con risorse del Pnrr.

Per la Palermo-Catania è stato approvato il progetto definitivo della “Tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione”, ultimo lotto funzionale del valore di 1,8 miliardi di euro.

Entrambi i progetti sono parte integrante del Corridoio della rete TEN-T “Scandinavia – Mediterraneo” che collega Palermo a Helsinki. Le gare saranno pubblicate entro la fine dell’anno.

Per il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini rappresentano “tasselli fondamentali anche pensando al progetto di Ponte sullo Stretto”.

Le reazioni

“Con Matteo Salvini al ministero delle Infrastrutture l’attenzione verso la Sicilia è alta. Lo dimostra oggi il via libera al finanziamento per l’Alta Velocità sulla rete ferroviaria Palermo-Catania, nell’ambito di uno stanziamento che riguarda anche la Salerno-Reggio Calabria per complessivi 4,5 miliardi di euro. Sono certa che l’azione congiunta tra i governi regionali e nazionali, nei quali la Lega ha un ruolo fondamentale in seno alle maggioranze degli esecutivi Meloni e Schifani, consentirà anche la realizzazione dell’opera epocale rappresentata dal Ponte nello stretto di Messina”, afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

Plauso anche del senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama e segretario in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica. “Bene che il Mit, guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini – scrive in una nota -, abbia stanziato 4,5 miliardi di euro per la realizzazione di due opere, entrambe nel Mezzogiorno, che consentiranno collegamenti più veloci. Uno dei due progetti riguarda l’alta velocità nella tratta Palermo-Catania. È stato, infatti, approvato nello specifico il piano definitivo della “Tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione”, ultimo lotto funzionale del valore di 1,8 miliardi di euro. Grazie a Salvini e all’esecutivo di centrodestra, con attenzione rivolta sempre al Ponte sullo Stretto, si lavora anche a tutte le altre opere necessarie allo sviluppo del territorio siciliano”.