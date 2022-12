Un altro grande marchio lascia Palermo: chiude Hermès

A rischio il futuro dei lavoratori

PALERMO – Il 25 marzo 2023 sarà l’ultimo giorno di apertura per il negozio Hermès di Palermo, dopo il noto marchio francese chiuderà i battenti. La boutique, aperta dal 2004 in via Libertà, non riesce più a sostenere i costi, quindi ha deciso di dire addio al capoluogo siciliano. Con la chiusura i cinque dipendenti rischiano di rimanere senza occupazione.

Con la chiusura del punto vendita di Hermès Palermo perde un altro pezzo. Negli ultimi due anni, nella zona di via Libertà, hanno chiuso i battenti grandi marchi come Michael Kors, Max & co e Cromia.

Ai clienti che da ieri erano da Hermes viene comunicato che non è più possibile prendere ordinazioni di articoli.

Intanto è notizia di oggi anche la chiusura dello storico supermercato di Mondello. Anche in questo caso il futuro dei dipendenti è in bilico.