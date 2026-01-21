 Altro incidente ferroviario in Spagna: un morto e diversi feriti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Altro incidente ferroviario in Spagna: un morto e diversi feriti

Crolla un muro di contenimento: in quella regione era stata proclamata l'allerta meteo
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

Il macchinista di un treno regionale è morto a seguito di un nuovo incidente ferroviario in Spagna. Il treno della società Rodalies è deragliato fra le stazioni di Saturnì d’Anoia e Gelida. Nella provincia di Barcellona, a causa del crollo di un muro di contenimento lungo la linea.

Nella regione era stata attivata l’allerta rossa di massimo rischio di inondazioni per il temporale provocato dalla burrasca ‘Harry’. Abbattutasi sul nordest della Spagna. Almeno 11 squadre dei vigili del fuoco e una dozzina di ambulanze sono nella zona per i soccorsi e per evacuare i passeggeri del convoglio: almeno 37 i feriti, dei quali 5 gravi.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI