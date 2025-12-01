Alveare Pd, appello a Schlein e Bonaccini: “Venite a Palermo”

L'area chiede di azzerare gli organismi del Partito democratico siciliano

PALERMO – “Chiediamo un passo indietro a tutti gli organismi regionali del Pd in ​​Sicilia e chiediamo a Elly Schlein e a Stefano Bonaccini di recarsi insieme a Palermo, nella libera piazza democratica delle iscritte e degli iscritti del Pd siciliano, delle elettrici e degli elettori siciliani, a parlare e a confrontarsi senza apparati burocratici e senza i riti e le liturgie della politica”.

Così i rappresentanti dell’area politica Alveare Pd, che vede tra i promotori Filippo Marciante, Gaetano Di Mino, Pietro Brancato, Gabriella Tutone, Francesco Di Blasi, Francesco Munda e Walther Muratori.

“Insieme se credete che l’unità del partito possa ancora raggiungersi – proseguono – accogliete l’appello, fermate tutto e venite a parlarci nella libera piazza in Sicilia del Partito democratico. Ne abbiamo tutti bisogno”, concludono i rappresentanti di Alveare Pd.

Nei giorni scorsi, la presentazione ufficiale della nuova realtà interna al Partito democratico siciliano.