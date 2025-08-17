 Amap, disservizi idrici a Palermo e non solo: ecco dove
Amap, disservizi idrici a Palermo e non solo: ecco dove

PALERMO – Amap informa che le condizioni di maltempo che si sono verificate ieri hanno causato l’interruzione temporanea della fornitura di energia elettrica presso numerosi pozzi e impianti di sollevamento che conducono le acque alle reti idriche dei Comuni gestiti.

Pertanto, nella giornata di oggi 17 agosto non potrà essere effettuata la normale erogazione ai Comuni di CIMINNA, VENTIMIGLIA DI SICILIA, LASCARI e MONTEMAGGIORE BELSITO.

Disservizi si stanno altresì verificando nei seguenti distretti della Città di Palermo: BORGONUOVO, PASSO DI RIGANO e PERPIGNANO ALTO.
Disservizi si potranno altresì verificare nell’erogazione di domani del Comune di BAUCINA e nel distretto TERMINI ALTO. Le squadre operative stanno intervenendo al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti.

Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

