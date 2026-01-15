Ambasciatore De Vito “Il Venezuela ha bisogno di sperare e guardare al domani”

ROMA (ITALPRESS) – Il Venezuela “è in una fase molto delicata”, che si può definire di “calma tesa”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Caracas, Giovanni Umberto De Vito, in un’intervista per Diplomacy Magazine, la rubrica di geopolitica dell’agenzia Italpress condotta da Claudio Brachino. “Il Paese sta tornando alla normalità, non ci sono episodi di violenza o di tensione. Le scuole ancora non sono aperte e questo è un indicatore del fatto che la situazione non è del tutto stabilizzata, ma c’è un controllo della sicurezza, dell’ordine pubblico, e direi che la cosa più importante è rivolgere rispetto e attenzione a questa prima fase, e offrire opportunità di collaborazione”, ha osservato l’ambasciatore. “Questo Paese ha bisogno di speranza, ha bisogno di guardare al domani con un pò più di fiducia e soprattutto ha bisogno che circolino più risorse nel sistema economico, in modo che la popolazione percepisca che sta iniziando un cambiamento positivo”, ha precisato. “Non mi spingo a parlare di transizione, perchè come è stato detto molto più autorevolmente che dal sottoscritto, ci sono delle fasi;

quindi, in questa prima fase (serve) stabilità e sicurezza, poi sviluppo economico e miglioramento delle condizioni di vita, infine si potrà parlare di un processo di riconciliazione e di transizione politica”, ha ancora osservato l’ambasciatore.

A proposito degli ostaggi italiani liberati, De Vito ha parlato di un grande risultato dell’Italia. “Ho incontrato lunedì la presidente ad interim Rodriguez, il giorno dopo la liberazione dei connazionali (Alberto Trentini e Mario Burlò). Ho trasmesso il messaggio del presidente del Consiglio Meloni, che è stato un messaggio sia di apprezzamento per il gesto che ci hanno voluto dare, sia un messaggio di apertura, di volontà di costruire una nuova relazione, di girare pagina e di collaborare”, ha aggiunto il diplomatico. “La presidente ad interim ha risposto positivamente”, ha ancora precisato De Vito. In Venezuela è presente una comunità italiana di oltre 160 mila connazionali, ha ricordato l’ambasciatore. “E’ la terza comunità dell’America Latina dopo Argentina e Brasile. Molti di loro sono qui dalla nascita o addirittura dai loro genitori e nonni. Vorrei dire che hanno sofferto quello che questo Paese ha passato negli ultimi anni, ma hanno mostrato una forte capacità di resilienza. Tra di loro ci sono moltissimi imprenditori, moltissime persone impegnate professionalmente ai più diversi livelli della vita sociale del Paese. E’ una comunità che ha in qualche modo plasmato l’identità del Venezuela”, ha dichiarato il capo della missione diplomatica a Caracas. “Qui si mangia la pasta italiana, a Natale si mangia il panettone e quindi è una comunità che vuole guardare alle opportunità di miglioramento della vita. E questo non potrà che beneficiare il nostro Paese, perchè poi viaggeranno come turisti in Italia, riceveranno visite dall’Italia e, se c’è un progressivo miglioramento della situazione, questo non potrà che rafforzare le relazioni. Purtroppo, ci sono ancora degli italiani detenuti”, ha ancora osservato De Vito. Dopo la liberazione di Trentini e Burlò, preceduta da quella di Biagio Pilieri e seguita da quella di Luigi Gasperin, restano in carcere una quarantina di italiani. “In quella cifra ci sono anche detenuti per ragioni ordinarie, quindi non sono tutti definibili come persone private di libertà per ragioni, diciamo, legate al contesto politico.

L’impegno delle istituzioni italiane continua: noi in tutti i momenti ci stiamo attivando per i singoli casi. Siamo in contatto con i familiari, siamo in contatto con i loro legali e siamo in contatto con le autorità. Il nostro obiettivo è di liberare tutti gli italiani che sono qui privati di libertà per ragioni legate al contesto politico”, ha concluso l’ambasciatore De Vito.

