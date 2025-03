Le riserve siciliane furono alcune sue idee innovative

PALERMO – E’ morto a 88 anni Franco Russo dirigente del Wwf e promotore delle riserve in Sicilia, tra le quali la prima, quella naturale orientata dello Zingaro istituita nel 1981. Russo è stato dirigente dell’azienda foreste demaniali della Sicilia.

Si è sempre dedicato all’ambiente della Sicilia, alla sua terra e alle aree protette in particolare. Dopo una parentesi politica come assessore all’ambiente della provincia di Palermo divenne il presidente del Wwf Sicilia.

Le sue idee sulle aree protette

Riuscì a mettere in pratica le sue idee sulle aree protette, sulla gestione del territorio e sulla conservazione della natura, portando avanti idee innovative per quegli anni. È stato anche direttore del parco dell’Etna alla sua istituzione e componente di diverse commissioni regionali di studio nell’ambito della conservazione della natura. La riserva dello Zingaro è rimasta per sempre la sua passione.