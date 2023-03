“Amg energia senza vertici, la società rimane paralizzata”

Loddo (Ugl): "Bloccati investimenti e assunzioni"

“La mancata nomina della Governance aziendale in Amg energia mette a rischio lo sviluppo industriale della società. Da mesi la società è paralizzata nella sua attività, la mancanza di un Governance autorevole non consente di svolgere l’importante servizio alla città”. Così dichiara Raffaele Loddo, Segretario provinciale dell’Ugl chimici di Palermo. “Non si possono programmare investimenti, assumere nuove risorse umane necessarie per lo svolgimento delle numerose attività della Società – continua Loddo – Quello delle governance delle società Partecipate dal Comune di Palermo è un problema sotto gli occhi di tutti. Tra le società Partecipate dal Comune quella più in difficoltà è la Amg Energia in quanto retta dai revisori dei conti, mentre le altre partecipate hanno comunque una governance in procinto di essere confermate o sostituite ma possono operare. Per Ugl Chimici di Palermo non è più rinviabile la nomina dei vertici societari e gli autorevoli nomi usciti sulla stampa cittadina se confermati devono a nostro avviso diventare realtà”.