Amianto, rimuoverlo è questione di urgenza

In passato si è fatto largo uso dell’amianto grazie alle sue proprietà fonoassorbenti e isolanti, ma oggi è assolutamente vietato. Nel 1977 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro lo classificò come causa cancerogena certa, poiché le prove sono inconfutabili.

Questo però non significa che l’amianto sia già stato completamente rimosso da tutti gli edifici o i luoghi di lavoro.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, infatti, stima ancora la presenza di almeno 40 milioni di tonnellate presenti nel territorio italiano.

I danni dell’amianto

Questo danneggia la salute dei cittadini, quindi è assolutamente necessario intervenire il prima possibile per rimuovere questo materiale.

Il 28 aprile è la giornata riconosciuta a livello mondiale delle vittime dell’amianto. Numerosissime sono state infatti le persone decedute per questa causa, soprattutto sui luoghi di lavoro. Il Ministero della Salute calcola circa 2.700 decessi per anno.

Purtroppo non tutti i paesi lo hanno dichiarato come tossico e vietato. In Cina, Russia e India è ancora commercializzato e utilizzato. La sua pericolosità continua quindi a rimanere alta poiché esso circola ancora in grandi quantità.

Tecnicamente, allo stato integro esso non è particolarmente dannoso perché le fibre sono intatte, ma appena comincia ad usurarsi le sue particelle contaminano l’aria, la stessa aria che poi le persone intorno andranno a respirare, ammalandosi.

Ma come si fa a rimuoverlo?

La bonifica deve essere fatta soltanto da personale qualificato e adeguatamente attrezzato per proteggersi dalle inalazioni tossiche, rispettando gli obblighi di legge.

Vitagreen per i servizi di bonifica

Una delle aziende che opera in questo campo è Vitagreen.

Nello specifico, si occupa di rimozione e smaltimento di manufatti in cemento amianto.

Con Vitagreen si ha la possibilità di richiedere la bonifica di manufatti in amianto e il ripristino con nuovi materiali. Il team è altamente qualificato nel settore, provvede a interventi di sanificazione ambientale e svolge anche analisi di materiali contenenti amianto o da esso contaminati, garantendo sopralluoghi e preventivi totalmente gratuiti.

L’azienda nasce dalla competenza di alcuni giovani professionisti che in passato hanno prestato lavoro presso aziende private ed enti pubblici. Sono guidati dalla passione per il loro operato ma soprattutto dalla tenacia e dalla determinazione a eliminare definitivamente questa piaga per la salute dei cittadini.

1. Bonifiche amianto

Tali attività sono rivolte a chi vuole togliere e smaltire coperture, tubi, contenitori e recipienti in amianto.

Questo tipo di impegno non si limita solo alle competenze pratiche ma fornisce vere e proprie consulenze e assistenza di tipo manageriale per ottimizzare la gestione di questi materiali nocivi. Tutto per la difesa dell’ambiente e della salute.

Realizzando attività di campionamento amianto provvedono a restituire un quadro completo dei danni e dei rischi in qualsiasi situazione specifica.

Vitagreen inoltre fornisce un servizio estremamente utile: la fornitura e posa in opera di sistemi di copertura su richiesta di nuovi materiali.

Dismettendo le coperture in eternit, i serbatoi o qualsiasi tubatura in amianto, il rischio è quello di rimanere scoperti o di non avere più un determinato servizio. Per questo l’azienda si occupa di ripristinare anche in giornata stessa quanto è stato dismesso. Tutto su richiesta del cliente, concordando la realizzazione di un’eventuale copertura ulteriore degli stessi metri quadri in materiali di nuova generazione assolutamente non nocivi e non dannosi né per le persone né per l’ambiente.

Questo servizio risulta molto utile quando ci si occupa della dismissione di coperture in amianto. Sostituendo subito la copertura non si rischia di soccombere ad eventuali intemperie o danni.

Il team è abilmente esperto nel montaggio di questi rivestimenti, garantendo un risultato di qualità.