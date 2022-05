Amministrative, Ciaccio torna in pista: eco-aperitivo con Miceli e Cancelleri

Correrà alle prossime elezioni nella lista Progetto Palermo

PALERMO – Giorgio Ciaccio torna nell’arena politica, in un’occasione di confronto politico e umano alla presenza del candidato sindaco Franco Miceli. Ciaccio, classe 1981, già deputato regionale nelle file del Movimento 5 Stelle, sarà in corsa per il consiglio comunale di Palermo alla prossima tornata del 12 giugno e presenterà ufficialmente la propria candidatura nella lista Progetto Palermo, con un EcoAperitivo che si terrà venerdì 22 maggio da Altrove, in discesa dei Giudici 40 a Palermo.

“Staremo insieme oltre le parole – dice Ciaccio – in un momento di confronto umano e politico nel quale lancerò un semplice messaggio: non ho mai abbandonato le mie battaglie storiche, che porterò avanti in questa campagna elettorale e oltre”. Saranno presenti, oltre a Miceli, il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino, Salvatore Siragusa, Francesco Cappello con il capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola, il presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia e numerosi amici che con Ciaccio hanno condiviso significativi pezzi di strada, politica e civile. L’EcoAperitivo sarà totalmente plastic free: tutti i materiali con cui verranno serviti cibi e bevande saranno integralmente riciclabili e/o riutilizzabili.