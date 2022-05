Amministrative, tutti i comuni al voto nell’ennese

Tutti i nomi in corsa per la fascia di primo cittadino.

3' DI LETTURA

Tre primi cittadini uscenti che si ripropongono e una sfilza di liste e candidati nonostante si voti solamente in piccoli centri. E in un Comune, nella minuscola Nissoria, l’imprenditore Armando Glorioso corre addirittura per il terzo mandato consecutivo, grazie alla norma che concede questa opportunità per i centri al di sotto dei 5 mila abitanti. Ecco una mappa delle elezioni in provincia di Enna.

Le elezioni a Nissoria, sfida Glorioso-Colianni

Si ricandida per il terzo mandato consecutivo il sindaco uscente Armando Glorioso, sostenuto da una lista denominata Avanti per Nissoria. I candidati al consiglio comunale sono Giovanni Livolsi, Giacomo Riverà detto Alessio Riverà, Francesca Castellana, Costanza Altavilla, Salvatore Buscemi, Concetta ‘Ketty’ Minichello, Melina Signorelli detta Graziella Signorelli, Salvatore Bannò, Giuseppe Mazzola e Maria Antonietta Buttafuoco.

Il suo avversario è Rosario Colianni, già vicesindaco con Glorioso, sostenuto da una lista composta da sei donne e cinque uomini, denominata CambiAMO Nissoria, in cui si candida anche il presidente del consiglio comunale uscente Rosario Patti. Gli altri candidati sono Maria Grazia Altavilla, Ivan Arena, Carlo Ciaramidaro, Rosario Colianni, Melissa Ferlauto, Marialisa Lo Pumo, Angelo Marrano, Clara Roberti, Agata Valenti e Alessia Vicario.

A Sperlinga sfida tra Cuccì, Castello e Seminara

In uno dei borghi più belli d’Italia, Sperlinga, meno di settecento abitanti a ridosso del più popoloso centro di Nicosia, il sindaco uscente Pino Cuccì corre addirittura per un quarto mandato, ancorché non consecutivo. Fu sindaco dal 1997 al 2007 e poi nella legislatura uscente. I suoi avversari sono Giuseppe Mario Castello, sino a pochi mesi fa assessore a Nicosia; e Giuseppe Seminara con la lista Sperlinga da Vivere.

Cuccì è sostenuto dalla lista Sperlinga nel cuore. Candidati Giuseppe Carlisi, Salvatore Antonino Castiglia, Giuseppe Emanuele, Maria Mercede Falce, Giuseppe Mirenda, Maria Occhipinti, Maria Stefania Salvo, Santina Sarra, Lucia Rita Schillaci e Mariano Seminara.

Castello si presenta con la lista La Nuova Sperlinga. Candidati Lidia Botta, Maria Di Pietro, Giuseppe D’Accurso, Michele Guglielmo, Alda Lo Bianco, Daniel Lo Bianco, Salvatore Lo Pinzino, Giuseppe Passamonte, Alessandro Sciortino e Graziano Venezia.

Seminara è sostenuto dalla lista Sperlinga da Vivere. Candidati Giovanna Li Calzi, Francesco Barbera, Mario Li Calzi, Celestino Scarentino, Rosanna Placenti, Fortunato Mario Delini, Luciano Ciotta e Anna Seminara.

Regalbuto, il sindaco uscente Francesco Bivona non si ricandida

Non si ricandida il sindaco uscente Francesco Bivona, che ha svolto due mandati consecutivi e a questo centro non si applica la norma che apre a un terzo mandato, considerato che Regalbuto conta 6.794 abitanti. L’unica donna candidata a sindaco di questa tornata elettorale in provincia di Enna è proprio a Regalbuto. È Barbara Furia, che dovrà vedersela con Angelo Longo e Giovanni Meli.

La lista “Barbara Furia sindaco” ha candidati Cristian Arcodia, Vito Maria Cardaci, Monica Costanzo, Concetta Giaggeri, Salvatore Lo Faro detto Vito, Vito Napoli detto Carmelo, Vanessa Naselli, Carmela Palazzo detta Carmelinda, Marilena Parisi, Gaetano Punzi, Monia Saccone e Maria Cristina Zingale.

La lista “Noi ci siamo! – Angelo Longo Sindaco” vede candidati Livio Nunzio Adornetto, Marco Amato, Maria Rita Bonina, Sebastiano Catalano detto Seby, Sofia Contino, Carmela Vita Labruna detta Maestra Melina, Giuseppe Monteleone, Giulia Rapisarda, Salvatore Roccella, Santa Todaro, Maddalena Tramaglino in Famà e Mattia Vignera.

La lista “Movimento Regalbuto Riparte”, a sostegno di Giovanni Meli, è composta da Santino Campisi, Giovanna Cardaci, Martina Paola Di Maggio, Vito Felici, Laura Giacone detta Laura, Nicolò Macrì, Vincenzo Mannino, Gaetano Messina, Maria Carmela Romano, Roberta Schillaci, Eleonora Trovato e Vito Vitale.

A Villarosa sfida Fasciana-Costanza

Un sindaco uscente, Giuseppe Fasciana, è candidato contro uno dei suoi predecessori, Franco Costanza. Sono loro i candidati alla carica di primo cittadino del piccolo centro.

Della lista di Fasciana, “Liberi di Esserci”, i candidati sono Maurizio Abbate, Stefania Cantella, Isabella Carluccio, Giusi Cinquegrani, Calogero Curatolo, Alessandro Mario Faraci, Giuliana Maria Ferrara, Erika Ippolito, Giuseppe La Paglia detta Giusi, Ivan La Valle, Mario Antonio Polizzi, Gabriele Salvatore Zaffora detto Gabriele.

Della lista a sostegno di Costanza, “Per Villarosa e Villapriolo – Ricominciamo Insieme”, i candidati sono Angelo D’Alù, Alberto Di Nicolò, Antonio Gallea, Paola Giadone, Veronica Giannone, Debora Granata, Giuseppe Ippolito, Lorenzo Meli, Lorena Pignato, Carola Placenti, Giuliana Schembri e Angelo Riccardo Zaffora.