Amministrative, al voto 25-26 maggio: ballottaggi e referendum a giugno

Via libera dal consiglio dei ministri. Ecco i comuni siciliani alle urne

ROMA – Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al decreto elezioni che consentirà di votare in due giorni (domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15) già dalla prossima tornata di elezioni amministrative.

Inoltre è stata individuata la data per il primo turno delle elezioni comunali e si tratta del 25-26 maggio mentre l’election day con i referendum sarà nelle date dei ballottaggi, l’8 e 9 giugno.

Dove si voterà in Sicilia

La Sicilia sarà chiamata ad eleggere i primi cittadini in poche città, in particolare si tratta di: Castiglione di Sicilia, Raddusa e Tremestieri Etneo, tutti e tre in provincia di Catania.

In provincia di Palermo si andrà al voto solamente a Montemaggiore Belsito. Mentre in provincia di Siracusa si voterà solamente a Solarino.

Novità per gli studenti fuori sede

Una novità è arrivata per studenti e lavoratori fuori sede. Il governo ha inserito nella bozza del decreto una norma per permettere a chi abita lontano dalla propria città di residenza di votare per il referendum, mentre sono escluse le votazioni non per le elezioni comunali.

I referendum al voto

I referendum per i quali si voterà saranno: quattro promossi dalla Cgil sul lavoro (jobs act, indennità per licenziamento nelle pmi, contratti a termine, responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro), e uno per dimezzare da dieci a cinque anni gli anni di residenza in Italia per la richiesta di ottenimento della cittadinanza.