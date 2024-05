Non è chiaro cosa stesse facendo la vittima in pista

AMSTERDAM – Una persona è morta dopo essere finita nel motore, acceso, di un aereo all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Il tragico evento si è verificato mercoledì 29 maggio, fa sapere la compagnia Kim.

La polizia militare olandese, Marechaussee, scrive in un tweet che sta indagando per ricostruire cosa è avvenuto.

Non è ancora chiara l’identità della vittima, ha detto a Reuters un portavoce di Marechaussee, aggiungendo che è troppo presto per dire se si sia trattato di un “incidente” o di una forma di suicidio.

Dal canto suo, invece, l’Ispettorato del lavoro ipotizza che possa essersi trattato di un incidente sul lavoro, anche se non è ancora in grado di fornire alcun indizio utile sul ruolo della vittime, cioè se fosse un dipendente della Klm, di un’altra linea aerea o dello scalo aeroportuale.

Tutti i passeggeri e l’equipaggio del volo Klm 1341 – un Embraer 190 che si stava preparando a partire da Schiphol per Billund, in Danimarca – saranno sentiti come testimoni delle indagini.