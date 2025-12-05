Anas, in Veneto e Friuli Venezia Giulia il progetto di digital communication

ROMA (ITALPRESS) – Approda in Veneto e Friuli Venezia Giulia il progetto di digital communication di Anas (Gruppo FS Italiane), per approfondire e conoscere da vicino le attività quotidiane svolte da ingegneri, geometri, operai e cantonieri lungo le strade di competenza. Dopo il Lazio, le Marche, la Basilicata, l’Abruzzo e il Molise, l’Umbria, la Liguria e la Sardegna, protagoniste delle prime sette puntate pubblicate sulle piattaforme digital e social della società, da oggi 5 dicembre 2025 sono online i contenuti dell’ottava puntata: “Anas per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia”.

La puntata è introdotta da un’intervista all’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e vede la partecipazione dell’ingegnere Ettore de la Grennelais (Responsabile della Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia) e dei tecnici che dirigono i cantieri e gestiscono la rete stradale nelle due regioni.

Il progetto di digital communication è un viaggio sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas, per testimoniare l’impegno che quotidianamente il personale mette nella gestione e nella manutenzione delle strade, ma anche nei progetti di completamento e potenziamento dei grandi itinerari, per un’Italia sempre più connessa. Un racconto a puntate che toccherà tutte le Strutture territoriali di Anas, attraverso le interviste a tecnici e responsabili dei cantieri e le immagini suggestive del territorio, delle nuove opere e dei lavori di manutenzione in corso.

La Struttura territoriale Anas Veneto e Friuli Venezia Giulia gestisce circa mille chilometri di strade. Una rete strategica che in Veneto si innerva profondamente sul territorio, mettendo in comunicazione i centri urbani e le comunità, e in Friuli Venezia Giulia comprende le principali direttrici tra cui le arterie di collegamento verso i valichi di confine.

Tra i temi della puntata: la rete stradale, il presidio costante del personale Anas, gli investimenti, le nuove opere in corso di realizzazione e i lavori di manutenzione; il focus sulla strada statale 51 “di Alemagna” e sulla costruzione delle nuove varianti; i lavori di manutenzione e ammodernamento della galleria “Comelico”, sulla strada statale 52 “Carnica”;

gli interventi per il ripristino della strada statale 52 bis “Carnica” verso il Passo Monte Croce Carnico.

– foto ufficio stampa Anas –

(ITALPRESS).