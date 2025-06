Il presidente del consiglio comunale torna sull'omicidio Re nel messaggio per il 2 giugno

CATANIA – “In questa giornata solenne del 2 giugno, in cui celebriamo la nascita della Repubblica Italiana, la Città di Catania si stringe attorno ai valori fondanti della nostra democrazia: la libertà, la giustizia, la solidarietà e il rispetto della persona umana”. Inizia così una nota diffusa dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, alla vigilia del 2 giugno e all’indomani del delitto di Santo Salvatore Giambattista Re.

“Lo facciamo oggi con il cuore colmo di dolore per l’atroce omicidio di un nostro giovane lavoratore, figlio di questa terra, avvenuto nei giorni scorsi nel cuore della nostra città. Un fatto che ha scosso la comunità tutta, e che impone una riflessione profonda”, prosegue.

Il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Re

“A nome del Consiglio Comunale, desidero esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima – aggiunge- e allo stesso tempo ribadire che Catania non cederà mai all’odio, ma dovrà rispondere con fermezza, legalità e unità”.

Siamo al fianco dell’Amministrazione Comunale, che con impegno quotidiano si prodiga per il recupero del decoro, della vivibilità e della civiltà urbana – sottolinea Anastasi -, lavorando in piena sinergia con le nostre meravigliose Forze dell’Ordine, che presidiano con dedizione e coraggio il territorio”.

“Catania ha una storia di orgoglio e sacrificio: Medaglia d’Oro al Valor Civile, città che ha versato sangue e dolore nelle guerre del Novecento, che ha visto cadere tanti suoi figli in divisa per difendere i valori repubblicani – fa notare il presidente. Oggi più che mai, richiamarsi a quella memoria è un dovere morale e civico. Lo dobbiamo alla Città, alla Repubblica, alla nostra storia”.

“Chiediamo con forza rispetto delle regole”

La richiesta: rispettare le regole, più controlli e giustizia “Chiediamo con forza rispetto delle regole, controlli severi, giustizia certa, e allo stesso tempo inclusione, responsabilità e vigilanza civile – afferma ancora Anastasi -. Perché la vera forza della Repubblica sta nella sua capacità di proteggere ogni cittadino, senza distinzioni, ma senza ambiguità.

“Chiediamo Unità per una vera Libertà. A tutti i catanesi rivolgo l’invito a vivere questa giornata come un rinnovato impegno per la città – conclude -, nel nome dei valori che ci uniscono come popolo libero, democratico, deciso, indomito.