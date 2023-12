Ance Palermo, Puccio: “Nuova pagina di storia con il piano urbanistico”

“Daremo il nostro contributo aprendo la discussione tra le imprese associate“

PALERMO – “Le Direttive Generali, contenute nell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale di Palermo, aprono una nuova pagina nella storia urbanistica della città e nel rapporto tra Amministrazione Comunale e società”. Lo afferma il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio.

“Le analisi e le interpretazioni che contiene nascono da una profonda e dettagliata conoscenza delle criticità presenti nell’attuale sviluppo urbano e delle loro cause – continua Puccio -, e le visioni e le strategie presentate permettono di individuare una straordinaria quantità di idee, proposte e progetti, che ripropongono, in molti casi, quanto di meglio già emerso nel dibattito pubblico di questi anni“.

“Gli obiettivi, contenuti nelle Direttive – continua il presidente di Ance Palermo – contestualmente all’attivazione di pianificazioni particolareggiate attuative, come la “variante costiera” e degli altri “nuovi strumenti complementari” per la valorizzazione della città e per la promozione degli interventi di rigenerazione urbana, costituiscono il migliore presupposto per quella “stagione di ampio e partecipato dibattito politico e tecnico, culturale ed economico, sociale e ambientale” voluto dall’Amministrazione Comunale e di cui la città ha certamente bisogno“.

“A tale processo – conclude Puccio – Ance Palermo intende dare il suo contributo, aprendo la discussione tra le imprese associate e presentando le sue considerazioni e i suoi suggerimenti”.