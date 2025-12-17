Anche quest’anno torna il Presepe Vivente della Comunità di Pollina.

Una magica esperienza da vivere con la propria famiglia nel periodo del Santo Natale!

Un percorso che si snoda lungo le strade del centro storico del borgo madonita e che vede impegnata l’intera comunità che, in maniera completamente volontaria, sceglie di lavorare per il proprio paese e per far conoscere la propria cultura e le proprie tradizioni.

Il Presepe di Pollina racconta la storia della nascita del Bambino Gesù e lo fa raccontando anche la storia di Pollina che per l’occasione si trasforma in una piccola Betlemme vivente.

Con un itinerario composto da 42 scene tutti i visitatori, grandi e piccini, vengono trasportati indietro nel tempo riuscendo così a cogliere la bellezza della vita semplice ed umile dell’epoca fatta di valori e sorrisi.

Un Presepe, quello di Pollina, capace di stimolare tutti i cinque sensi dell’uomo:

– il gusto grazie alle sette prelibatteze che verranno servite lungo l’intero percorso presepiale;

– la vista grazie ai colori del bazar, al fuoco delle rovine del Tempio e alla bellezza di ogni singolo dettaglio che rende unico ogni ambiente ricreato;

– l’udito grazie alle musiche che riecheggiano per ogni stradina della nostra Betlemme Pollinese e grazie alle cantilene dei bimbi della scuola;

– l’olfatto grazie al profumo degli incensi del bazar, del vino cotto della cantina e del pane appena sforno del forno e infine

– il tatto grazie ai colori dell’angolo degli artisti con i quali tutti potranno lascia un segno indelebile del proprio passaggio all’interno del Presepe Vivente della Comunità di Pollina.

Quest’anno sono state attivate anche collaborazioni importanti con l’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato” di Cefalù e con l’istituto comprensivo Pollina – San Mauro Castelverde.

Due collaborazioni che hanno il fine di coinvolgere i ragazzi in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle tradizioni, degli usi e dei costumi di un tempo passato e per creare una specie di ponte generazionale capace di mettere in comunicazione generazioni assai ben diverse e distanti tra di loro.

Inoltre ogni anno viene messo in atto anche un grande lavoro di riqualifica urbana, attraverso il quale i nostri volontari rendono fruibili diverse antiche abitazioni che vengono gentilmente fornite dai proprietari che ringraziamo per la loro fondamentale e gentile partecipazione.

Si tratta di abitazioni che hanno mantenuto integra la loro bellezza antica e che per l’occasione vengono risistemate e rese accessibili per tutti i nostri visitatori.

Gli orari di apertura vanno dalle 15:30 alle 20:00.

È previsto come gli scorsi anni un piccolo ticket d’ingresso:

– 10,00€ per gli adulti;

– 7,00€ per i bambini dai 5 anni compiuti ai 10 anni compiuti;

– i bambini fino ai 4 anni compiuti entrano gratuitamente.

– I biglietti d’ingresso prevedono una visita guidata all’interno del circuito che ha la durata di circa due ore, 7 degustazioni ( pane cunzato, pane fritto, tuma fresca, ricotta calda,birra alla manna, vino cotto e biscotto al vino ), diversi spettacoli emozionanti e le corse in Navetta di andata e ritorno dall’area adibita a parcheggio fino alla cassa d’ingresso.

P.S Le riduzioni e le gratuità devono essere dimostrate il giorno dell’evento con documento o fotocopia dello stesso.

Essendo che il circuito si snoda lungo il centro storico di un antico borgo madonita fatto di ciottoli e diverse scalinate in salita e discese, esso non è consigliato a carrozzine e a passeggini.

Per maggiori informazioni i numeri utili sono:

3299263065;

3200303310.

I biglietti sono acquistabili sia in loco, al botteghino il giorno dell’evento stesso, sia sul sito internet dedicato alla manifestazione: www.presepeviventepollina.it