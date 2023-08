Ancora caldo in Italia, 18 città da bollino rosso: ma è in arrivo Poppea e cambierà tutto

Pioggia e nubifragi spezzeranno l'estate e apriranno le porte all'autunno

Il caldo continua ad imperversare sull’Italia. Per la giornata di oggi, 26 agosto, sono ben 18 le città con bollino rosso, il massimo dell’allerta.

Per l’ultimo sabato di agosto le città da “bollino rosso” sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo e Trieste. In 9 di queste la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi. Domani il bollino rosso vale anche per Ancona e Messina, mentre ‘scaleranno’ a livello di ‘giallo’ Genova, Torino e Milano.

L’ondata di caldo comunque sta per finire sull’Italia, questo con l’arrivo del ciclone Poppea.

Le previsioni dei meteorologi dicono che si spezza l’estate e arriva l’autunno per qualche giorno con forti piogge, anche nubifragi in particolare al nord. “A partire da questo fine settimana l’anticiclone inizia a scricchiolare – ha spiegato all’Adnkronos Lorenzo Tedici meteorologo de ‘iLMeteo.it – permettendo l’ingresso di correnti più fresche atlantiche. Si teme” già oggi, sabato, “nel pomeriggio soprattutto, la possibilità di qualche temporale forte tra Piemonte e Lombardia e sulle Alpi, quindi anche Valle d’Aosta. Poi domenica ancora più instabilità sempre al nord e nord ovest compresa la Liguria e nel pomeriggio anche in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia”.