Germanà (Lega): “Il Salva Casa aiuterà migliaia di siciliani”

“Anche in Sicilia il piano “salva casa” del ministro Matteo Salvini consentirà a migliaia di famiglie di poter regolarizzare le piccole irregolarità interne alle proprie abitazioni che la burocrazia teneva in ostaggio da anni”. É quanto spiega il senatore Nino Germanà dopo il via libera in Consiglio dei Ministri al decreto che va incontro a milioni di italiani alle prese con pratiche bloccate nei cassetti della burocrazia.

“Mentre in Europa si inventano una nuova tassa per cambiare interni non abbastanza green e complicare la vita ai cittadini- prosegue il senatore Nino Germanà, candidato alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno-in Italia diamo un taglio alla burocratizzazione e tuteliamo le famiglie. L’approvazione del salva casa è la prova che la Lega mantiene gli impegni presi e grazie al decreto del ministro Salvini è possibile regolarizzare piccole difformità interne nelle abitazioni di milioni di italiani. Un provvedimento molto atteso anche in Sicilia”.

In che modo il Dl Salva Casa risolverà i problemi degli italiani?

“È uno strumento normativo che consentirà all’80% degli italiani di mettersi in regola rispetto a piccoli interventi effettuati nelle abitazioni, dalla tenda soppalco alla veranda, all’ampliamento della finestra, a porte o pareti interne. Stiamo parlando di 4 milioni di pratiche ferme negli uffici da anni. La norma inoltre snellisce le procedure per l’accertamento della conformità. Mentre l’Europa mette più tasse noi riduciamo la burocrazia”

C’è chi sostiene si tratti di una sanatoria

“Macchè, stiamo semplificando la vita alle famiglie che finalmente hanno la possibilità di regolarizzare piccole difformità senza più le lungaggini e gli ostacoli incontrati finora. Dirò di più. Grazie al Salva Casa migliaia di siciliani potranno vendere o acquistare un’abitazione, piuttosto che accedere a mutui e ricevere contributi, una volta sanate le difformità presenti negli immobili. Il decreto inoltre mette ordine a norme rigide e frammentate”