Ancora sangue sulle strade, Catania: perde la vita un motociclista

IN AGGORNAMENTO

CATANIA – Nuovo incidente stradale e nuova tragedia, quest’oggi, a Catania. Un motociclista è morto pochi minuti fa lungo la statale 417 “di Caltagirone”. La sua moto ha impattato contro un camion. Per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine. Al momento non sono note le generalità del defunto, nè l’esatta dinamica dell’incidente.

Intanto l’Anas poco fa ha comunicato che la strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al chilometro 66.800 a Catania. Sono in corso i rilievi. La normale viabilità sarà ripristinata “nel più breve tempo possibile”.