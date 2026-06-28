Il bottino ammonterebbe a mezzo milione di euro

Furto da centinaia di migliaia di euro nella villa di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi. I ladri sono entrati in azione nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno, approfittando dell’assenza degli ospiti che avevano preso in affitto l’immobile per le vacanze estive.

Il bottino, secondo una prima stima, sfiorerebbe il mezzo milione di euro. A riportare la notizia è il quotidiano “Il Tirreno”. Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica del colpo e a identificare i responsabili.

Forte dei Marmi, furto nella villa di Bocelli

Il furto è stato messo a segno nella villa della famiglia Bocelli situate a Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi. L’abitazione era stata affittata a una famiglia americana in vacanza in Versilia. Al momento dell’irruzione la villa era deserta, poiché gli ospiti si trovavano fuori per trascorrere la serata.

Le verifiche effettuate dai militari avrebbero inoltre evidenziato che l’immobile non era stato chiuso correttamente e che il sistema d’allarme non era stato attivato, circostanze che avrebbero facilitato l’azione della banda.

Cosa hanno portato via i ladri

Una volta entrati nella villa, i ladri hanno portato via borse di lusso, denaro contante, gioielli e orologi di pregio, allontanandosi senza lasciare tracce. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma le prime valutazioni investigative parlano di un danno economico vicino ai 500mila euro.

Per individuare elementi utili alle indagini, i carabinieri stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il precedente

Il nuovo furto riporta l’attenzione sul tema della sicurezza a Forte dei Marmi, meta abituale di turisti facoltosi e da tempo nel mirino della criminalità.

Non è la prima volta che una delle residenze della famiglia Bocelli viene presa di mira. Già nel 2018 alcuni malviventi avevano tentato un’incursione nella storica villa sul lungomare, definita dal tenore il suo “buen retiro”.

In quell’occasione il colpo fallì grazie all’intervento di un addetto alla vigilanza, mentre due uomini con passamontagna e manganelli erano riusciti a introdursi nella dependance, sostenendo di essere armati, circostanza che però non trovò riscontri tra i presenti”.

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