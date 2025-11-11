Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello: “Perdita ingiusta” – VIDEO

"La Porta Magica" era stata stata sospesa dopo il lutto che aveva colpito la conduttrice

La vita di Andrea Delogu e della sua famiglia si è fermata il 29 ottobre, giorno in cui Evan – fratello minore della conduttrice – ha perso la vita a 18 anni in un tragico incidente in moto. Dopo dieci giorni di stop, la 43enne è tornata in tv e ha ripreso in mano le redini de “La Porta Magica”, show pomeridiano in onda su Rai2.

A inizio puntata, la conduttrice ha sentito il bisogno di condividere la sua storia con i telespettatori. “Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica ma con grande amore, si sceglie di ripartire – ha esordito – Nelle scorse settimane, la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate. E ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile”.

Andrea Delogu: “Mio fratello era pieno di vita”

“Ho perso mio fratello Evan in un incidente – ha proseguito – aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età. È successo e, adesso, il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita perché è quello che uniti dobbiamo a Evan”.

I ringraziamenti alla Rai e al pubblico

Spazio anche i ringraziamenti, all’azienda che ha messo in pausa il suo programma e ai telespettatori che – seppure a distanza – l’hanno inondata di amore. “Desidero ringraziare, profondamente, chi ha compreso la mia necessità di fermarmi – ha detto Andrea Delogu – Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Grazie a tutti voi: il vostro amore, ve lo assicuro, ci ha aiutati a non cadere”.

Come anticipato nei giorni scorsi da Milly Carlucci, sabato 15 novembre Andrea Delogu tornerà a “Ballando con le stelle”, il dancing show di Rai1 che la annovera tra i concorrenti in coppia con il ballerino Nikita Perotti. Dopo uno stop di due settimane, la conduttrice tenterà di rientrare in gara attraverso uno spareggio a tre che la vedrà sfidare Filippo Magnini e Marcella Bella, a rischio eliminazione.

