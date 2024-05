Angelo Onorato, la lettera all’avvocato e il “responso” delle telecamere

Gli ulteriori accertamenti sembrano avvalorare l'ipotesi del suicidio

PALERMO – “Se succede qualcosa fai avere la lettera a mia moglie”: così ci sarebbe scritto in una missiva che Angelo Onorato ha affidato, qualche tempo fa, ad un avvocato.

Il legale, un tributarista, ieri sera si è presentato alla squadra mobile per raccontare un particolare che potrebbe risultare decisivo nelle indagini sulla morte dell’imprenditore, marito dell’eurodeputato Francesca Donato.

Il “responso” delle telecamere

Questo particolare sarebbe un elemento in più che fa pendere le indagini verso l’ipotesi del suicidio, quella che gli investigatori hanno privilegiato fin dall’inizio. E a rafforzare la tesi di sarebbero anche le immagini riprese dalle telecamere attive nella zona.

Il suv di Angelo Onorato era parcheggiato in un punto cieco tra due telecamere di sorveglianza ma dalle registrazioni si evince con chiarezza che nessun veicolo si è fermato nei pressi della Range Rover: tutte le macchine “filmate” sono transitate in un tempo incompatibile con una sosta.

La lettera all’avvocato

La lettera che Onorato aveva consegnato al suo amico avvocato serviva a fare sapere alla famiglia che stava affrontando un momento economico complicato. E che l’avvocato “conosce tutta la situazione”. Compresa una vicenda di crediti che non riusciva a incassare e di conseguenti debiti.

Nella lettera ci sarebbero anche indicazioni generiche su chi avrebbe potuto danneggiarlo. Ritornerebbe un riferimento a Capaci, paese della provincia palermitana dove ieri mattina Onorato doveva recarsi per un appuntamento.

Il ritrovamento del corpo

Ed invece lo hanno trovato morto dentro la sua Range Rover, parcheggiata in via Ugo La Malfa, bretella che costeggia l’autostrada in direzione Mazara del Vallo. Era seduto con una fascetta di plastica stretta attorno al collo e la cintura di sicurezza inserita.

La moglie e la figlia, attraverso gli amici e alcuni post sui social, continuano a ripetere che “Angelo è stato ammazzato”, perché “papà non si sarebbe mai suicidato”.

Nessun segno di violenza sarebbe stato trovato sul cadavere di Onorato. Così emergerebbe dai primi accertamenti medico-legali sul corpo che si trova nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo.

L’architetto aveva i mocassini sfilati dai piedi e una chiazza di sangue sulla camicia. Particolari compatibili con il gesto estremo.