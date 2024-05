L'eurodeputata Francesca Donato ribadisce in serata: "Angelo non si è ammazzato"

PALERMO– Suicidio o omicidio? È ancora un giallo la morte dell’imprenditore, Angelo Onorato, 55 anni, marito dell’europarlamentare Francesca Donato.

Vanno ancora messi a posto i tasselli. Al lavoro ci sono i poliziotti della squadra mobile, diretti da Marco Basile, e quelli della scientifica.

Si parte dalla macabra scoperta, fatta dalla moglie e dalla figlia intorno alle 14.30. Onorato è seduto sul lato guida del suo Suv, un Range Rover. Ha una fascetta di plastica, di quelle che si usano per raccogliere i fili elettrici, stretta attorno al collo. È morto soffocato.

Onorato era un noto imprenditore, titolare di importanti attività nel settore dell’arredamento e dell’edilizia.

Da alcune ore il cellulare di Onorato squilla a vuoto. La moglie e la figlia provano invano a contattarlo dalle undici. Era uscito per andare ad un appuntamento a Capaci, paesino della provincia palermitana. Non c’è mai arrivato.

Madre e figlia si preoccupano, anche perché Onorato deve andare ad un incontro elettorale fuori Palermo con la moglie. Sono loro a localizzare il veicolo attraverso il Gps. Il Suv è parcheggiato in via Ugo La Malfa, la bretella che costeggia l’autostrada in direzione Trapani. Un’arteria molto trafficata e piena di negozi e grandi magazzini.

“Angelo è morto, me l’hanno ucciso”, confida l’europarlamentare ad alcuni amici che le chiedevano cosa fosse accaduto al marito.

Onorato ha la cintura di sicurezza allacciata. Sulla camicia ci sono delle macchie di sangue. Lo sportello posteriore è socchiuso. Un particolare che potrebbe fare ipotizzare che ci fosse qualcuno con lui. La macchina è in ordine, però, non ci sono segni di colluttazione.

Se qualcuno avesse voluto strangolarlo avrebbe usato probabilmente una corda e non una fascetta di quelle autobloccanti.

C’è bisogno di un po’ di precisione per utilizzarla. Circostanza che sarebbe incompatibile con un’aggressione ed una inevitabile reazione della vittima.

Gli investigatori stanno rilevando l’eventuale presenza di impronte digitali nell’auto. Le indagini sono coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Ennio Petrigni che hanno disposto l’autopsia sul corpo dell’imprenditore.

È già stata raccolta una prima testimonianza della moglie Francesca Donato e della figlia Carolina che in serata sono state convocate negli uffici della Mobile per ulteriori chiarimenti. “Angelo non si è ammazzato”, ha continuato a ripetere Francesca Donato in serata, ribadendo quanto aveva detto a caldo sul luogo del macabro ritrovamento.

Gli investigatori della Mobile hanno ascoltato anche un avvocato che potrebbe essere a conoscenza della situazione economica dell’imprenditore. Si parla di un documento, forse una lettera lasciata da Onorato, ma non ci sono conferme.

Al legale avrebbe confidato la sua difficoltà a riscuotere dei crediti e dei conseguenti debiti. Ipotesi tutte da verificare.

Chi indaga non si sbilancia né per l’ipotesi suicidio, al momento quella privilegiata, né per l’omicidio. Al gesto estremo di togliersi la vita non vogliono pensare gli amici più stretti della vittima che sono accorsi sul luogo della tragedia e hanno raccontato di averlo visto sereno fino al giorno prima.

“Io non credo che il signor Onorato si sia tolto la vita”, dice Giacomo Grilletto, il suo factotum: “Ci siamo visti questa mattina a casa sua, intorno alle 11, abbiamo parlato delle cose da fare. Nulla di strano”.

Non crede al suicidio neanche l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, amica dell’imprenditore e collega di partito della moglie: “Sono stata medico legale per quarant’anni. Questo non mi sembra davvero un suicidio”.

Si indaga ancora e si scava nella vita dell’imprenditore per capire se avesse debiti che potrebbero averlo spinto a stringersi una fascetta di plastica attorno al collo e a stringerla fino a soffocarsi.

Proprio oggi l’imprenditore avrebbe dovuto accompagnare la moglie per la campagna elettorale ad alcuni incontri a Tusa e a Capo d’Orlando, in vista delle elezioni europee di giugno.

Francesca Donato, prima alla Lega, ora fa parte della nuova Democrazia Cristiana dell’ex governatore Totò Cuffaro che ha espresso il cordoglio suo e del partito.