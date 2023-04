Antimafia, Cracolici: “Impedire le infiltrazioni nei Comuni”

“Nel Messinese per aiutare la Sicilia perbene a liberarsi da cosa nostra"

MESSINA – “Ci è stato detto che in questo territorio ci sono stati tre casi di scioglimento di comuni per infiltrazioni mafiose, l’ultimo caso nella zona jonica. È evidente che i comuni sono un luogo importante per la mafia per esercitare il controllo, se poi addirittura gli amministratori sono parenti stretti dei boss delle famiglie mafiose, non c’è bisogno di fare grandi analisi: è evidente che c’è un tentativo di alcune famiglie mafiose di sostituirsi agli amministratori pubblici nel gestire la comunità”.

Lo ha detto Antonello Cracolici presidente della commissione regionale antimafia durante l’audizione a Messina.

Cracolici: “Giusto perseguire ogni forma di infiltrazione”

“Dobbiamo impedire le infiltrazioni – ha proseguito Cracolici – ed è giusto perseguire ogni forma di condizionamento e di infiltrazione. La legge sullo scioglimento dei comuni pur presenta alcuni aspetti che prima o poi bisognerà affrontare. Aspettiamo che si costituisca la commissione nazionale antimafia per interloquire con essa al fine di mettere mano a questa legge”.