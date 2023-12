Anziana riceve bolletta da 15mila euro, ha un malore: ricoverata in gravi condizioni

Oltre 4mila i metri cubi conteggiati ma si tratta di errore

Una bolletta idrica che può essere definita “da infarto” per via dell’importo che è di oltre 15mila euro. A riceverla una donna di 88 anni di Camporosso, in provincia di Imperia, che ha accusato un malore dopo aver letto la bolletta relativa al periodo agosto-ottobre. La donna adesso è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo dove è stata trasportata in ambulanza in codice rosso.

La donna, secondo quanto scritto dal Secolo XIX, mediamente pagava 65 euro per ciascuna bolletta; non questa volta perché i metri cubi segnati nella bolletta erano di 4182.

“Mi sono recato insieme a mio nipote Luigi all’ufficio Iren di Camporosso per segnalare il fatto – ha raccontato il fratello dell’anziana -. L’impiegata ha confrontato i dati Iren e quelli da noi forniti e si è accorta che quanto rilevato in bolletta non corrispondeva a quanto riportato in fattura”. Insomma, si è trattato di un errore che però, insiste Rocco, “oggi rischia di costare la vita a mia sorella”.

Iren ha fatto sapere che “prenderemo subito contatti con la famiglia per verificare le motivazioni che hanno prodotto tale ammontare. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto alla signora. Nel caso si dimostri che l’errore sia dovuto a Iren non verserà proprio nulla. Cercheremo di comprendere come si è giunti a questa situazione”