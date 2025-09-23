Piani personalizzati di assistenza anziani: “Una legge di civiltà”

Le parole del deputato D'Agostino a margine del convegno ad Aci Castello

CATANIA – La proposta di legge regionale annunciata ieri ad Aci Castello, “ci consentirà – ha detto il deputato regionale Nicola D’Agostino – di recepire una norma nazionale di civiltà che permetterà a tutti gli anziani di aderire a piani personalizzati di assistenza attraverso i moderni strumenti della tele rilevazione dei parametri vitali, della tele assistenza e della tele medicina. Servirà a sviluppare programmi di prevenzione per evitare accessi impropri ai pronto soccorso, garantire monitoraggio quotidiano per capire i bisogni, favorire l’integrazione sociale”.

“Il convegno della Baia Verde – continua il parlamentare di Forza Italia – ha visto la partecipazione di medici, professionisti, imprenditori, amministratori, dieci deputati regionali di maggioranza ed opposizione, tanti direttori generali delle aziende ospedaliere, il rettore dell’Università, il presidente regionale di Confindustria, il presidente dell’ordine dei medici, il commissario della camera di commercio, l’ad della Sac. Almeno un migliaio di ospiti hanno seguito fino alla fine gli interventi dei relatori”.

“Un grazie al presidente Galvagno e ai colleghi presenti, venuti da tutta la Sicilia, sopratutto un grazie al prof Palombi ed ovviamente a mons Vincenzo Paglia, due autorevoli speakers, veri trascinatori di questa norma. Una soddisfazione complessiva – ha sottolineato D’Agostino – che condivido con Emiliano Abramo e tutta la comunità di Sant’Egidio che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, ma soprattutto alla redazione della proposta di legge. Da proponente sono veramente orgoglioso dell’iter che abbiamo avviato e molto fiducioso che raggiungeremo l’obiettivo rapidamente e con grande condivisione”.