Aeroitalia ha imbarcato un cirneco dell'Etna di 15,5 chili e un setter inglese di 28 chili

Si chiamano Ross, di 6 anni, ed Evangelista (Evan), di 5 anni, un Cirneco dell’Etna di 15,5 chili e un Setter inglese, di 5 anni, dal peso di 28 chili, i due cani di grossa taglia (da 8 a 30 chilogrammi) che venerdì 27 febbraio hanno viaggiato dall’aeroporto di Palermo a Rome Airports in un volo Aeroitalia per il primo test family dog.

Aeroporto di Palermo, i cani “prendono” il volo

Gli animali hanno viaggiato insieme ai proprietari, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze. I due passeggeri hanno effettuato il check-in presso il banco della compagnia e successivamente superato i controlli di sicurezza prima di raggiungere il gate A18.

Quindi si sono imbarcati sul volo XZ2712, con partenza programmata alle 12.55, file 18 e 33. L’iniziativa rappresenta una fase sperimentale dedicata al trasporto in cabina di cani di peso superiore agli standard abitualmente consentiti, nell’ambito di un progetto volto a valutare nuove modalità di viaggio per gli animali domestici di grossa taglia.

Ita Airways, sui voli nazionali parte “Large Pet Friendly”

È notizia di qualche giorno fa che Ita Airways è pronta ad accogliere sui voli nazionali gli animali domestici fino a 30 chilogrammi. La novità arriva dopo l’adeguamento alle recenti disposizioni introdotte da Enac e segna un ulteriore passo nell’ampliamento dei servizi dedicati ai passeggeri che viaggiano con cani di media e grande taglia.

La compagnia aveva già sperimentato la soluzione lo scorso settembre con un collegamento dimostrativo tra Milano Linate e Roma Fiumicino, durante il quale due cani di grossa taglia erano stati trasportati in cabina senza l’ausilio del trasportino.

Il servizio sarà messo in vendita in estate

Dopo quell’esperienza, Ita Airways ha proseguito l’attività tecnica e organizzativa per assicurare il rispetto dei requisiti operativi e degli standard qualitativi necessari a consentire il viaggio con animali fino a 30 chili.

Il servizio, denominato “Large Pet Friendly”, sarà progressivamente commercializzato in vista della stagione estiva Iata, con l’obiettivo di permettere ai clienti di pianificare con anticipo gli spostamenti insieme ai propri animali, nel rispetto delle regole e dei parametri di sicurezza previsti.