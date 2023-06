Aperte due spiagge libere a Catania 

Novità sul versante della mobilità e del Lungomare.

CATANIA – Anche la spiaggia libera 2 (Vulcano) della Plaia di Cataniaha aperto i battenti, attrezzata con tutti i servizi gratuiti per l’utenza. E domenica toccherà alla più grande delle tre spiagge libere comunali, l’Etna, ultimando così l’offerta del mare nel litorale sabbioso accessibile gratis, considerato che la Stromboli è già aperta da sabato scorso.

Gli utenti possono godere di ampi spazi sull’arenile attrezzati con docce, giochi per bambini, bagnini per il salvataggio, punto ristoro, aree parcheggio riqualificate e la raccolta differenziata dei rifiuti con la promozione della tutela per l’ambiente. Con largo anticipo rispetto agli anni scorsi, inoltre, Amts e Comune di Catania hanno già avviato il servizio di trasporto pubblico della linea “D” per la Plaia con frequenze di 15 minuti, partenze dal capolinea di piazza Borsellino (Alcalà), arrivo a San Francesco La Rena e ritorno.

Sul lungomare roccioso è già aperta ufficialmente la discesa a mare per i disabili di San Giovanni Li Cuti. Sabato mattina aprirà la piattaforma su piazzale Sciascia, di fronte piazza Europa, completando il quadro degli spazi attrezzati dal Comune per godere del mare.