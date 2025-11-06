 'Appalti truccati': sit in del Pd a Palermo
‘Appalti truccati’: sit in del Pd davanti alla sede dell’assessorato alla Famiglia

"Mandiamo via chi ha già distrutto la Sicilia una volta e vuole riprovarci". Appuntamento domani alle ore 17
PALERMO
di
PALERMO – Dopo gli ultimi fatti di cronaca che coinvolgono alcuni esponenti della maggioranza che supporta il presidente della Regione Siciliana, le opposizioni hanno chiesto di “staccare la spina” e che il governo si dimetta.

Per questo motivo il Pd ha organizzato per domani, venerdì 7 novembre, un sit in davanti alla sede dell’assessorato alla Famiglia in via Trinacria 34 dal titolo “Cuffaro, Romano, Schifani, mandiamoli via”.

“Mandiamo via chi ha già distrutto la Sicilia una volta e vuole riprovarci – dice il Pd – Chi usa gli assessorati come centrali per favori e scambi. Chi fa della sanità un affare sulla pelle di chi sta male. Chi trucca i concorsi umiliando i meritevoli e premiando i raccomandati. Mandiamolo via”. 

