Appello bipartisan di 55 sindaci siciliani: “Draghi resti, serve stabilità”

Condivisa la lettera dei primi cittadini dei grandi centri italiani

PALERMO – Un nuovo appello a Mario Draghi per andare avanti “perché serve stabilità”. Arriva questa volta da cinquantacinque sindaci siciliani di ogni colore politico che hanno condiviso la lettera aperta partita dai sindaci delle principali città italiane.

Un appello “bipartisan” dei primi cittadini della Sicilia che esprimono preoccupazione per la crisi di governo “generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza”. I sindaci siciliani chiedono a Mario Draghi di andare avanti perché “c’è bisogno di stabilità, certezze e coerenza per continuare la trasformazione delle nostre città perché senza la rinascita di queste non rinascerà neanche l’Italia”.

