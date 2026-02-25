Approvato il Piano contro allagamenti e cambiamenti climatici

La mozione è stata votata all'unanimità

CATANIA – Via libera unanime alla mozione per l’adozione del Piano comunale di adattamento climatico e prevenzione degli allagamenti urbani. Il Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato l’atto presentato dai consiglieri Alessia Trovato, Fabio Domenico Currò e Giovanni Curia, che impegna l’amministrazione a dotarsi di uno strumento strategico contro il rischio idrogeologico, individuando anche i canali di finanziamento nazionali ed europei.

Nel corso della seduta l’Aula ha inoltre approvato due delibere per il riconoscimento di debiti fuori bilancio illustrate dall’assessore Giuseppe Marletta. I provvedimenti, relativi alla direzione del Corpo di Polizia municipale, riguardano risarcimenti danni disposti dal Tribunale civile di Catania per importi pari a circa 8.900 euro e 10.500 euro.

Unanimità anche per la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, presentata dall’assessora ai Servizi sociali Serena Spoto, necessaria a recepire un nuovo finanziamento nell’ambito del progetto Sai (Sistema accoglienza e integrazione). Le risorse assegnate al Comune ammontano a circa 770 mila euro per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028.

Parere favorevole, infine, sull’adozione del nuovo statuto dell’Ipab “Casa di riposo Monsignor Ventimiglia – Istituto San Benedetto”, atto obbligatorio ma non vincolante, aggiornato in conformità alla direttiva 803 del 2023.

Il Consiglio tornerà a riunirsi giovedì 26 febbraio alle 16 per la seduta di Question Time, con otto interrogazioni all’ordine del giorno.