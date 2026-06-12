Le indagini dei magistrati di Sulmona

L’Aquila, cresce l’apprensione per la scomparsa di Sarah e Alisya, sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedena.

La procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori.

L’Aquila, le sorelle scomparse

“Aiutatemi a ritrovare le mie due figlie minorenni. Di loro non si hanno più notizie e chiedo aiuto a tutti nella ricerca”, è l’appello lanciato dal padre. “Non so dove possano essere andate. Spero stiano bene e che vengano ritrovate al più presto”. Anche la madre, separata dal marito, ha presentato una denuncia ai carabinieri per sottrazione di minore e ha diffuso un appello pubblico: “vi prego, parlate subito. Anche una notizia che può sembrare piccola può essere decisiva. Non trattenete informazioni, non proteggete silenzi”.

Le indagini

Le indagini sono rese più complesse dall’assenza di sistemi di videosorveglianza nella struttura e dal fatto che le ragazze non abbiano con sé telefoni cellulari. Secondo quanto emerso nelle prime verifiche, le due potrebbero essersi allontanate passando attraverso una finestra rotta, priva di inferriate. Oggi una prima segnalazione di un presunto avvistamento delle due minori ha raggiunto l’associazione Penelope, che sta fornendo supporto alla famiglia.

La notifica al padre

Gli accertamenti svolti dagli investigatori avrebbero però escluso che si trattasse delle due sorelle. Le ragazze vivevano in casa famiglia da circa sette anni, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale: da due anni si trovavano nella comunità di Civitella Alfedena. Al padre sarebbe stata notificata, alla fine di maggio, una sentenza di revoca del provvedimento di sospensione, nonostante fosse comunque previsto che le minori rimanessero ancora per alcuni mesi all’interno della struttura.