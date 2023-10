Arcidiocesi Catania, due nuovi sarcerdoti ordinati in Cattedrale

Si tratta di don Alfio Caruso e don Sebastiano Scamporino

CATANIA – Nuovi sacerdoti al servizio dell’Arcidiocesi di Catania. La cerimonia di ordinazione, presieduta da SE Monsignor Luigi Renna in Cattedrale, si è svolta il 7 ottobre per Don Alfio Caruso della comunità “Maria SS. Assunta” di Adrano e Don Sebastiano Scamporino della comunità parrocchiale “S. Agata al Borgo” di Catania. Ordinati presbiteri per imposizione delle mani dell’Arcivescovo.

Il rettore del seminario, padre Salvo Cubito, ha presentato come da tradizione i nuovi sacerdoti all’Arcivescovo. Dopo aver elencato le loro esperienze, padre Cubito ha affermato che «entrambi sono degni della vita sacerdotale».

I profili dei sacerdoti

Don Sebastiano Scamporino, giovane seminarista di 28 anni, originario della diocesi di Comiso, ha scelto di completare il suo percorso formativo a Catania e di essere incardinato nella Diocesi etnea.

Don Alfio Caruso ha deciso di continuare a servire la Chiesa come presbitero, dopo aver operato al suo interno per 23 anni come diacono permanente. Padre di quattro figli, don Alfio ha maturato tale scelta dopo la prematura scomparsa della moglie, Rita Monachino, nel 2019. Uno dei suoi figli, Daniele, ha deciso peraltro di intraprendere il proprio percorso vocazionale nel Seminario “Redemptoris Mater” a Roma, per diventare sacerdote nel contesto del cammino Neocatecumenale.

Il Duomo gremito

Nel corso della cerimonia, l’Arcivescovo ha rivolto parole significative agli ordinandi, sottolineando l’importanza del loro impegno nella vita religiosa e nel servizio alla comunità. La cattedrale era gremita di sacerdoti, diaconi, familiari ed amici, tutti uniti nella celebrazione di questa importante occasione. Durante la liturgia, sono stati numerosissimi i membri del clero che hanno partecipato attivamente, imponendo le mani secondo il tradizionale rito dell’ordinazione presbiterale.