La vittima aveva 55 anni, l'impatto non gli ha lasciato scampo

TERONTOLA (AREZZO) – Una semplice e normale passeggiata con il suo cane è diventato in breve una tragedia per un uomo di 55 anni, Donato De Carlo, che è stato investito ed ucciso da un’auto che è fuggita. La tragedia si è verificata nella prima serata di ieri, lunedì 29 settembre, in località Terontola, in provincia di Arezzo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo la strada regionale 71 col suo animale al guinzaglio quando un’auto che sopraggiungeva a forte velocità lo ha investito in pieno trascinandolo per decine di metri col suo cane.

Un impatto che non ha lasciato scampo al 55enne aretino né al cane. A lanciare l’allarme alcuni residenti della zona allarmati da uno spaventoso botto udito poco prima. Scesi in strada si sono trovati davanti alla terribile scena dell’uomo a terra esanime col cane a poca distanza. Per la vittima inutili i successivi soccorsi medici da parte degli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Nessuno avrebbe assistito all’impatto ma la vettura che ha investito il 55enne non si è fermata a prestare soccorso. I carabinieri accorsi sul posto per i rilievi del caso non hanno trovato segni di frenata sull’asfalto. La vittima sarebbe stata trascinata per una ventina di metri.

