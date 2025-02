Aricò: “Sconti sulle tariffe delle navi? Valuteremo con Schifani”

Cosa ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità

PALERMO – Sull’eventualità di applicare sconti sulle tariffe per i viaggi in nave da e per la Sicilia, proposta lanciata dall’amministratore delegato di Gnv Matteo Catani, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nave Polaris al porto di Palermo, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha detto che “potrebbe essere un’ottima idea”.

Aricò, gli sconti e le prospettive

“Con il presidente della Regione siciliana – ha aggiunto l’assessore – Renato Schifani stiamo valutando la possibilità di interconnettere a livello interregionale i passeggeri, non soltanto come stiamo facendo oggi con le rotte aeree e anche con la buona pratica del Sicilia express”.

“Valuteremo nei prossimi giorni – ha concluso – con il presidente se possiamo utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione anche per i passeggeri delle navi”.

Caro voli, bonus esteso per il 2025