Armi da guerra nascoste a San Cristoforo: arrestato un 40enne

C'era anche una pistola mitragliatrice

CATANIA – In una casa a San Cristoforo aveva una pistola mitragliatrice calibro 7,65 con tanto di caricatore e un revolver calibro 38 special, risultato rubato. Per questo è stato arrestato un 40enne, con le accuse di detenzione illegale di arma da guerra e arma comune da sparo.

L’arresto rientra nelle attività di prevenzione svolte dalla Squadra Mobile di Catania. I poliziotti avevano appreso che all’interno di quella abitazione potevano esser state nascoste delle armi. Per questo gli agenti della sezione antidroga sono entrati in azione. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Piazza Lanza. Tutto il materiale rinvenuto è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro.