Armi detenute illegalmente e spaccio di droga nel Palermitano: tre denunce

Cosa hanno scoperto i carabinieri di Termini Imerese

PALERMO – I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno denunciato padre e figlio di 86 anni e 50 anni nel corso di controlli sulle armi detenute.

Il figlio è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni perché, senza avere fatto denuncia o comunicazione all’autorità amministrativa, coservava un fucile automatico di proprietà del padre. Quest’ultimo è stato denunciato per non aver custodito con diligenza un fucile semiautomatico legalmente detenuto. I due fucili sono stati sequestrati.

Palermo, spaccio di stupefacenti

I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno denunciato un 50enne palermitano già indagato e residente ad Altavilla Milicia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’abitazione dell’uomo i militari hanno trovato il materiale per il confezionamento e un panetto di hashish di circa 80 grammi e 2 grammi di marijuana. Nel frigo sono stati trovati altri 2 grammi di marijuana e 9 di hashish.