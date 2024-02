Catania, armi e droga nascosti nel garage: denunciato un 23enne

Trovati un fucile, una scacciacani e della marijuana

CATANIA – Armi e droga nascosti nel suo garage di San Cristoforo: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 23enne, pregiudicato catanese, per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il controllo a San Cristoforo

Due carabinieri in moto hanno notato, nel pomeriggio di martedì 20 febbraio, un movimento insolito vicino a un garage, con due giovani seduti in sella a un motorino. I militari, insospettiti, hanno chiesto rinforzi e hanno poi controllato la coppia di ragazzi.

Durante la perquisizione i militari hanno recuperato addosso a uno dei due la chiave del box auto vicino. I due ragazzi hanno dichiarato di utilizzare il garage, di proprietà di un loro amico, come rimessa per lo scooter.

I due però si sono dimostrati nervosi durante tutti gli accertamenti, secondo quanto ricostruito in un comunicato del Comando generale dei Carabinieri. I militari hanno dunque deciso di controllare il garage, ma proprio nel momento in cui hanno aperto la saracinesca è arrivato un altro giovane, 23enne catanese, che ha spontaneamente ammesso di essere il proprietario del garage.

Armi e droga a Catania: la scoperta

I carabinieri hanno quindi trovato, nascosti tra gli scatoloni, un fucile tipo doppietta per il quale sono in corso accertamenti sia sulla provenienza che di tipo balistico, una pistola scacciacani e 2 involucri contenenti complessivamente una ventina di grammi di marijuana, nonché vario materiale da usare per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Le armi e la droga sono state sequestrate mentre il 23enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.