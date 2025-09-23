 Armi a Librino, un fucile mitragliatore e 97 cartucce in un tombino
Librino, un fucile mitragliatore e 97 cartucce in un tombino: sequestrati

Sono stati rinvenuti dai militari dell'Arma
CATANIA
di
CATANIA – I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Fontanarossa di Catania hanno trovato e sequestrato un fucile mitragliatore M53 calibro 7.9 e 94 cartucce, di cui 47 per l’alimentazione a ‘nastro’.

L’arma, avvolta in un drappo di stoffa, e le munizioni, contenute in una busta di plastica, erano nascoste in un tombino vicino viale Castagnola, nel popoloso rione di Librino.

Sono in corso accertamenti tecnici, comprese analisi balistiche e dattiloscopiche, per chiarire la provenienza dell’arma e risalire ai responsabili. 

