L’Arnas Garibaldi ed il via al concorso: soddisfazione della Cisl Fp

La nota stampa del sindacato

CATANIA – La CISL FP Catania lo ha comunicato con soddisfazione. L’ARNAS Garibaldi ha ufficialmente indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 40 posti. Inerenti il ruolo di Infermiere nell’Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari.

“L’indizione del concorso rappresenta un passo importante. Per rafforzare l’organico e garantire la piena attuazione delle attività assistenziali previste dalla pianificazione strategica dell’Azienda – si legge nella nota -. La procedura, prevista per titoli ed esami, è stata deliberata l’11 settembre. E sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, con termine di presentazione delle domande fissato a 30 giorni dalla pubblicazione”.

Ed ancora. “Il risultato è frutto anche delle sollecitazioni e della costante vigilanza della CISL FP Catania. Tra cui l’ultima nota del 13 Agosto a firma del segretario generale Danilo Sottile. CISL FP Catania da tempo si batte per affrontare la cronica carenza di personale che affligge la provincia. E per garantire concorsi a tempo indeterminato per tutte le figure professionali necessarie al corretto funzionamento dei servizi sanitari dell’ARNAS Garibaldi. Alla cui direzione strategica va il riconoscimento di avere compreso le necessità di indire il concorso e di avere agito per predisporre la selezione”.

“Un impegno costante”

“Il nostro impegno costante ha permesso di ottenere questo risultato fondamentale – ha dichiarato il segretario generale della CISL FP Catania, Danilo Sottile –. Si tratta di un passo concreto per garantire qualità e continuità nell’assistenza ai cittadini, ma non ci fermeremo qui. Continueremo a vigilare e a stimolare l’Azienda affinché vengano indetti concorsi anche per le altre figure professionali ancora carenti, come gli operatori socio sanitari. La tutela dei lavoratori e la sicurezza dei servizi sanitari restano la nostra priorità.”

Il sindacato ribadisce così il proprio ruolo di interlocutore costante e propositivo nei confronti dell’ARNAS Garibaldi, impegnato non solo a ottenere nuove assunzioni ma anche a monitorare l’andamento delle procedure concorsuali e a garantire che vengano rispettati i tempi e le normative vigenti.

La CISL FP Catania conferma il proprio impegno a fianco dei lavoratori e dei cittadini, assicurando che continuerà a seguire con attenzione ogni fase della selezione e a promuovere iniziative concrete per risolvere le criticità legate al personale sanitario.