Arrestato il 47enne Sciacca, noto come il ‘bombarolo’ degli anarchici

Dovrà scontare una condanna di 4 anni e 5 mesi

CATANIA – La Digos della Questura di Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, ritenuto esponente di spicco dell’area anarchica in cui è noto come il ‘bombarolo’, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 13 marzo dalla Procura generale di Torino.

Il 47enne deve scontare una condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione emessa dalla Corte d’assise d’appello del capoluogo piemontese, confluita in un provvedimento di determinazione delle pene concorrenti del settembre 2025.

Sciacca, 47 anni, catanese, è stato condannato, nell’aprile del 2024, nel processo scaturito dall’inchiesta Scintilla, per violazione della legge sulle armi per la fabbricazione di un ordigno. L’arresto è scattato la sera del 21 marzo al suo ritorno a Catania da Roma, dove da tempo si era stabilito, Dopo la notifica del provvedimento è stato condotto in carcere.

I precedenti del ‘bombarolo’

Tra i suoi trascorsi, il fermo nel 2004 per il lancio di due bottiglie incendiarie contro il portone della stazione dei carabinieri di Piazza Dante a Catania.

Nel 2008 è stato segnalato dalla Digos di Trento per accensioni pericolose, danneggiamento e lesioni personali in occasione di una manifestazione contro la realizzazione della “Cittadella Militare di Mattarello”. Sempre nel 2008 è stato arrestato per il lancio di ordigni esplosivi alla sede della polizia municipale di Parma.

Nel novembre 2019 è stato arrestato nell’ambito dell’operazione Scintilla Digos di Torino per l’invio di un plico esplosivo, nel marzo del 2016, alla sede romana della Ladisa ristorazioni Spa, fornitrice di pasti per il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino. A tradirlo furono tracce del suo Dna lasciate sulla confezione inviata.

Durante periodi trascorsi all’estero, tra il 2021 e il 2023, si è reso protagonista di iniziative legate all’area anarchica antagonista in Spagna, dove è stato coinvolto nelle indagini sul rinvenimento di ordigni esplosivi e incendiari in immobili occupati a Barcellona, fatti per i quali è stato arrestato al valico di frontiera di La Junquera in esecuzione di un mandato di arresto.