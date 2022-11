Arrestato in Pakistan il padre di Saman

La giovane fu uccisa nella notte del 30 aprile 2021

Il padre di Saman, Shabbar Abbas, è stato arrestato il 15 novembre in Pakistan per l’omicidio della figlia. L’uomo è stato raggiunto nel tardo pomeriggio nella zona del Punjab, in riscontro alla richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali. Era solo e non ha opposto resistenza. Nelle scorse ore, la trasmissione di Rete4 “Quarto Grado” aveva anticipato l’arresto a Shabar Abbas per una frode a un connazionale di 20mila dollari, pari a 5 milioni di rupie pakistane.

La polizia federale, per l’operazione, si è avvalsa della polizia del Punjab. Shabbar Abbas è stato rinviato a giudizio a seguito delle indagini della Procura di Reggio Emilia e dei carabinieri in concorso con la moglie Nazzia Shaheen, ancora latitante, e altri tre parenti, attualmente in carcere in Italia. Nei confronti di Shabbar e della moglie c’è una richiesta di estradizione per l’omicidio della 18enne, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dalla notte del 30 aprile 2021, il giorno prima del ritorno in Pakistan dei coniugi.