Arrestato Messina Denaro, Addio Pizzo: “Appuntamento alle 17 per festeggiare”

L'incontro è fissato davanti la caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa

PALERMO – “Questa mattina a Palermo è stato finalmente arrestato Matteo Messina Denaro, il più noto latitante di Cosa Nostra. Nella speranza che possa collaborare con la giustizia, adesso è il momento della festa”. A scriverlo in una nota è Addio Pizzo Travel.

“Ad oltre trent’anni dalle stragi di Capaci e Via d’Amelio, il modo migliore per ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le altre vittime di mafia”.

Da parte di Addio Pizzo arriva anche l’appuntamento a festeggiare per la cattura del latitane: “Alle ore 17.00, in occasione della conferenza stampa congiunta di Procura e Ros, presso la Legione Carabinieri “Sicilia” nella Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa di Palermo, vi diamo appuntamento all’esterno in Via Vittorio Emanuele, davanti al civico 475, per festeggiare insieme a magistrati e forze dell’ordine, che da anni sono impegnati nella ricerca e nell’arresto del latitante. Il Comitato Addiopizzo, Addiopizzo Travel e diverse altre realtà antimafia invitano tutti a partecipare”.