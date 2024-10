Event planner: quando l’organizzazione si fa arte

Nell’era moderna, la figura dell’event planner si è trasformata in un ruolo di fondamentale importanza per una vasta gamma di motivi. La complessità di organizzare un evento, unita a problemi di distanza, mancanza di idee, limitazioni di tempo e stress, rende essenziale il supporto di un professionista. L’event planner non solo coordina ogni aspetto logistico, ma offre anche soluzioni creative e personalizzate, assicurando che ogni evento sia unico e memorabile.

La visione e l’approccio di Marinella Events:

Una professionista dell’event planning con un’esperienza consolidata nel settore, operando sotto il marchio Marinella_Events una realtà affermata, vanta contatti e collaborazioni sia in Sicilia che in tutta Italia. Ogni giorno, lavora con dedizione per creare eventi su misura che riflettano i desideri e le aspettative dei suoi clienti.

“Nonostante le sfide, il mio obiettivo rimane sempre quello di offrire un servizio eccellente, che combina professionalità e creatività. Sono convinta che ogni evento debba raccontare una storia unica, quella dei miei clienti. Questo mi porta a curare ogni dettaglio con passione e precisione, trasformando le idee in realtà straordinarie. La mia esperienza mi ha insegnato che la chiave del successo è la capacità di ascoltare e comprendere le esigenze di chi si rivolge a me, offrendo soluzioni innovative e personalizzate. La soddisfazione dei miei clienti è la mia più grande gratificazione, e il mio impegno è rivolto a garantire che ogni evento sia impeccabile, dallo start al finish”.

Wedding and Glamour Event: un appuntamento esclusivo nella suggestiva cornice di Cefalù

Se state pensando di pianificare un evento, qualunque esso sia – che sia un matrimonio, una laurea, un diciottesimo, una prima comunione o anche eventi privati come cene aziendali ed altro – è possibile partecipare gratuitamente all’evento “Wedding, Glamour and Event”. L’evento si terrà nella meravigliosa cornice del Sea Palace a Cefalù il 9-10 novembre, dalle 10 alle 23.

All’interno di questa splendida location saranno presenti tanti professionisti del settore, dai fotografi ai fornitori di confetti, dalle auto di lusso ai consulenti d’immagine, dagli hair stylist ai make-up artist, fino agli abiti da sposa, con un vero e proprio defilé previsto per domenica 10 novembre alle ore 17. Inoltre, ci saranno numerosi momenti di intrattenimento con performance sia musicali che di live show.

Tra i fornitori presenti troverete: Al Confetto di Cannata Giuseppe, Elisa Topcars, Caput Mundi Cigar Corner, Marlet Atelier S. s.r.l.s, Foto Tinne Palermo, Viaggi Ke, Virtuoso Hairstyle, Laura Caruso Estetica e Make Up, Francesca cerniglia Consulente D’immagine e tanti altri.

Non perdete l’occasione di scoprire tutto il meglio del mondo degli eventi e delle cerimonie, e lasciatevi ispirare dai migliori professionisti del settore. Clicca qui per ottenere l’ingresso gratuito all’evento.