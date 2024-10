Il brand Coincasa dedicato all’Home Decoration raddoppia la sua presenza su Palermo

Dal 1962, Coincasa interpreta il gusto italiano del vivere e dell’abitare con creatività e passione. Oggi è leader nel retail in Italia – con punti vendita nelle principali città della penisola – e all’estero.

Coincasa seleziona stili e novità da tutto il mondo, riuscendo a fondere nelle sue collezioni l’amore per il made in Italy, la tradizione e l’eleganza contemporanea. L’assortimento spazia in tutte le categorie: dai complementi d’arredo agli articoli per la tavola, dagli accessori per animali all’illuminazione d’interni. Tutte le collezioni sono esclusive, coordinate e disegnate internamente. Il fashion concept si articola intorno a 5 collezioni stagionali annue, ed è proprio grazie al continuo rinnovo dei propri prodotti e al mix di stili e ispirazioni che Coincasa riesce ad essere sempre attuale e a rispondere alle esigenze di tutti i clienti. Il carattere unico e distintivo che contraddistingue il brand si sviluppa anche all’interno dei negozi, grazie all’attenzione alla qualità e al visual merchandising emozionale.

Dopo il grande successo ottenuto con il punto vendita di via Ruggero Settimo, punto di riferimento per la città di Palermo, i signori Messina aprono un nuovo store Coin al Centro Commerciale Forum di Palermo. Il nuovo negozio si trova in una posizione strategica, all’ingresso del lato cinema. Questa scelta permetterà ai clienti di combinare lo shopping con una piacevole giornata al centro commerciale più frequentato della città.

Coincasa: accessori e arredo per la tua casa

Lasciati incantare dalla bellezza dei colori e dalle atmosfere accoglienti delle Collezioni di Coincasa.

La selezione di articoli per la cucina e arredo da tavola è pensata per coloro che amano circondarsi di bellezza e funzionalità, trasformando ogni momento trascorso a casa in un’esperienza unica e speciale.

La cura della casa è un altro punto forte dello store, con una vasta gamma di prodotti per la decorazione.

Nella nostra collezione, gli oggetti decorativi non sono solo complementi d’arredo, ma diventano simboli di pura bellezza, caratterizzati da forme geometriche e materiali naturali che conferiscono alla casa un’atmosfera unica.

Lo store è un vero punto di riferimento per l’arredamento, grazie a un’ampia selezione di idee e accessori originali e innovativi. La collezione soggiorno di Coincasa è pensata per chi desidera arredare questo ambiente cruciale della casa con stile e funzionalità. L’offerta include soluzioni adatte a ogni esigenza, combinando sapientemente estetica e praticità. Che si tratti di complementi d’arredo o mobili più strutturati, ogni prodotto è pensato per valorizzare lo spazio, unendo design e comfort in un equilibrio perfetto.

Non manca l’attenzione alla camera da letto, con un’ampia selezione di biancheria da letto, lenzuola, copripiumini, trapunte e guanciali, perfetti per creare un ambiente accogliente e rilassante.

La stanza da bagno, spazio dedicato al benessere e alla cura di sé, è un luogo che svolge un ruolo fondamentale nel coccolarci e rinnovare il nostro umore e spirito. Coincasa comprende l’importanza di coniugare estetica e funzionalità in questo ambiente della casa, e la scelta degli accessori da bagno giusti è cruciale per creare un ambiente confortevole che si adatti alle abitudini individuali.

I mobili per la casa sono un viaggio alla scoperta del vissuto e nei desideri di chi la abita, rappresentando le impronte di uno stile unico e dell’amore per la propria dimora.

I nostri store:

Il nuovo negozio ti aspetta dal 31 Ottobre presso il Centro Commerciale Forum Palermo, in via Filippo Pecoraino, 90124 Palermo. Inoltre, per chi preferisce il cuore della città, il punto vendita di via Ruggero Settimo, 43 è sempre disponibile per offrirti il meglio dei prodotti per la casa.

Non perdere l’occasione di toccare con mano la qualità degli articoli in vendita e lasciati ispirare per rinnovare il tuo spazio con stile e funzionalità!